Начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным Феникс заявил, что украинские войска не взяли село Андреевка в Донецкой Народной Республике, этот населённый пункт полностью разрушен.

«Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нету, говорить, что они взяли населённый пункт, нельзя», — приводит его слова РИА Новости.

Разведчик объяснил, что «глупо сидеть в пустыне», в связи с этим российские бойцы заняли более выгодный рубеж.

Он добавил, что украинские военные взяли под свой контроль только кусок местности площадью 100 м, но населённый пункт ими не захвачен.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что в районе Андреевки действиями российских военных ВСУ потеряли до 215 человек.