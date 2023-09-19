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МВД Армении призвало протестующих воздержаться от неправомерных действий

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МВД Армении призвало собравшихся у здания кабмина в Ереване и протестующих в других частях города из-за ситуации в Нагорном Карабахе воздерживаться от неправомерных действий.
МВД Армении призвало протестующих воздержаться от неправомерных действий
  • РИА Новости

«В МВД Армении граждан призвали не поддаваться на возможные провокации и воздержаться от любых шагов, нарушающих общественный порядок, и незаконных действий в связи с акцией протеста на площади Республики в Ереване», — пишет Sputnik Армения.

Ранее толпы людей собрались у здания парламента Армении в Ереване на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Они требуют от властей признать анклав и защитить его жителей. Протестующие забрасывают силовиков бутылками и пытаются прорвать оцепление.

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