МВД Армении призвало протестующих воздержаться от неправомерных действий

МВД Армении призвало собравшихся у здания кабмина в Ереване и протестующих в других частях города из-за ситуации в Нагорном Карабахе воздерживаться от неправомерных действий.

«В МВД Армении граждан призвали не поддаваться на возможные провокации и воздержаться от любых шагов, нарушающих общественный порядок, и незаконных действий в связи с акцией протеста на площади Республики в Ереване», — пишет Sputnik Армения.

Ранее толпы людей собрались у здания парламента Армении в Ереване на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Они требуют от властей признать анклав и защитить его жителей. Протестующие забрасывают силовиков бутылками и пытаются прорвать оцепление.