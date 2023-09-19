ВС России уничтожили три пункта управления теробороны ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны украинской армии на территории Донецкой Народной Республики.

Об этом заявило Минобороны России в ежедневной сводке.

По информации ведомства, объекты противника находились в населённых пунктах Серебрянка, Григоровка, Александрополь.

Также российские бойцы поразили два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Славянска и Богатыря.

Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки лишились порядка 225 военнослужащих в ходе боёв на Донецком направлении фронта.