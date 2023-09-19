ВС России уничтожили три пункта управления теробороны ВСУ в ДНР
- РИА Новости
Об этом заявило Минобороны России в ежедневной сводке.
По информации ведомства, объекты противника находились в населённых пунктах Серебрянка, Григоровка, Александрополь.
Также российские бойцы поразили два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Славянска и Богатыря.
Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки лишились порядка 225 военнослужащих в ходе боёв на Донецком направлении фронта.