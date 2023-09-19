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В метро Минска могут появиться указатели на русском языке

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В минском метро могут появиться указатели на русском языке, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
В метро Минска могут появиться указатели на русском языке
  • Gettyimages.ru

В интервью агентству «Минск-новости» он сообщил, что на текущий момент специалисты проводят работы на остановочных пунктах. Однако мероприятия по установке указателей невозможно провести единовременно из-за большого объёма.

«Вопрос отрабатываем системно. В соответствии с действующим законодательством мы его урегулируем», — добавил Кухарев.

Ранее пресс-служба Минского городского исполнительного комитета заявила, что Сочи и Минск стали городами-побратимами.

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