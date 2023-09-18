Украинские военные используют дешёвые самодельные дроны из фанеры и трубы

Российские бойцы в зоне СВО показали спецкору RT Александру Пискунову самодельный украинский беспилотник, который был сбит на Артёмовском направлении. Дрон сделан из фанеры, пластиковой трубы и резиновых колёс от тележки.

Стоимость кустарной конструкции, которую подавили российские средства РЭБ, не более 100 тыс. рублей, но при этом она может улететь на 50—100 км.

Таких «птичек» украинские военные запускают на разведку в первую очередь, чтобы проверить, есть ли шанс долететь до цели. После них запускают уже «нормальные» беспилотники, объяснил боец с позывным Альфа.

Из-за низкого качества комплектующих этих поделок обнаружить и подавить подобный беспилотник не составляет труда.

«Здесь находились микросхемы... заказанные с AliExpress. Самое дешёвое. Сделали провода незамудрëнно, всё было приклеено на клей простой», — рассказал военный.

По словам бойцов, на такие меры командование ВСУ идёт из-за неспособности НАТО обеспечить киевский режим разведывательными и ударными БПЛА в нужном количестве. В итоге пускают самоделки, которые зачастую падают сами, не долетая и близко до цели.