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Украинские военные используют дешёвые самодельные дроны из фанеры и трубы

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Российские бойцы в зоне СВО показали спецкору RT Александру Пискунову самодельный украинский беспилотник, который был сбит на Артёмовском направлении. Дрон сделан из фанеры, пластиковой трубы и резиновых колёс от тележки.
Украинские военные используют дешёвые самодельные дроны из фанеры и трубы
  • © Роман Старовойт/Telegram

Стоимость кустарной конструкции, которую подавили российские средства РЭБ, не более 100 тыс. рублей, но при этом она может улететь на 50—100 км.

Таких «птичек» украинские военные запускают на разведку в первую очередь, чтобы проверить, есть ли шанс долететь до цели. После них запускают уже «нормальные» беспилотники, объяснил боец с позывным Альфа.

Из-за низкого качества комплектующих этих поделок обнаружить и подавить подобный беспилотник не составляет труда.

«Здесь находились микросхемы... заказанные с AliExpress. Самое дешёвое. Сделали провода незамудрëнно, всё было приклеено на клей простой», — рассказал военный.

По словам бойцов, на такие меры командование ВСУ идёт из-за неспособности НАТО обеспечить киевский режим разведывательными и ударными БПЛА в нужном количестве. В итоге пускают самоделки, которые зачастую падают сами, не долетая и близко до цели.

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