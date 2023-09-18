Мишустин выступил за усиление сотрудничества с Узбекистаном в экономической сфере
Об этом он сказал в ходе заседания российско-узбекской комиссии на уровне премьер-министров.
Мишустин выразил мнение, что потенциал российско-узбекского торгово-экономического сотрудничества реализуется пока не полностью.
«Общая задача — совместными усилиями уже в ближайшее время вывести его на более высокий уровень, на основе равноправия, взаимного уважения, учёта интересов друг друга. Абсолютно уверен, нам это под силу», — цитирует РИА Новости главу правительства.
Он также отметил, что в 2022 году взаимный товарооборот двух стран превысил 600 млрд рублей и таким образом увеличился более чем на четверть.
При этом, согласно данным за январь — июль 2023 года, данный показатель увеличился почти на 14,5% и составил около 470 млрд рублей.
Также Мишустин считает, что потенциал экономик двух государств значительно выше нынешних показателей.
Премьер назвал одним из самых перспективных направлений сотрудничества энергетику, в том числе создание в республике нового газоперерабатывающего комплекса и решение о строительстве АЭС по российским технологиям.
Кроме того, он заявил о необходимости продолжить работу по увеличению поставок сельхозпродукции.
Также глава российского правительства сообщил о готовности построить в Узбекистане несколько новых школ с обучением на русском языке по российским учебным программам.