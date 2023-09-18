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Мишустин выступил за усиление сотрудничества с Узбекистаном в экономической сфере

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин выступил за усиление сотрудничества с Узбекистаном в экономической сфере.

Об этом он сказал в ходе заседания российско-узбекской комиссии на уровне премьер-министров.

Мишустин выразил мнение, что потенциал российско-узбекского торгово-экономического сотрудничества реализуется пока не полностью.

«Общая задача — совместными усилиями уже в ближайшее время вывести его на более высокий уровень, на основе равноправия, взаимного уважения, учёта интересов друг друга. Абсолютно уверен, нам это под силу», — цитирует РИА Новости главу правительства.

Он также отметил, что в 2022 году взаимный товарооборот двух стран превысил 600 млрд рублей и таким образом увеличился более чем на четверть.

При этом, согласно данным за январь — июль 2023 года, данный показатель увеличился почти на 14,5% и составил около 470 млрд рублей.

Также Мишустин считает, что потенциал экономик двух государств значительно выше нынешних показателей.

Премьер назвал одним из самых перспективных направлений сотрудничества энергетику, в том числе создание в республике нового газоперерабатывающего комплекса и решение о строительстве АЭС по российским технологиям.

Кроме того, он заявил о необходимости продолжить работу по увеличению поставок сельхозпродукции.

Также глава российского правительства сообщил о готовности построить в Узбекистане несколько новых школ с обучением на русском языке по российским учебным программам.

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