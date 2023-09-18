В Киеве объявили воздушную тревогу
В украинской столице объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
- AP
- © Emilio Morenatti
Также тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
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