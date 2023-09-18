В Киеве объявили воздушную тревогу

В украинской столице объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Также тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.