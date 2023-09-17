Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях
В Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.
- AP
- © Evgeniy Maloletka
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Кроме того, сигнал тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Ранее в Очакове Николаевской области произошёл взрыв.
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