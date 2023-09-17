Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях

В Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Кроме того, сигнал тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в Очакове Николаевской области произошёл взрыв.