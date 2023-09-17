Кулемзин: частный дом в Донецке получил повреждения в результате обстрела ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрела ВС Украины получил повреждения частный дом.
- РИА Новости
«В результате обстрела Киевского района в частном доме по улице 50-летия Украины повреждены кровля, фасад, остекление», — написал он в Telegram.
Ранее Кулемзин сообщил, что мужчина получил ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен