Разведчик ВС России рассказал о налёте на тыловые позиции ВСУ в Харьковской области
- РИА Новости
«Группа из шести человек организовала и провела налёт на опорный пункт противника», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
По его словам, был захвачен центральный опорный пункт украинской армии на данном направлении.
Он отметил, что потери ВСУ составили шесть военнослужащих.
Ранее войска группировки «Центр» сорвали и отразили пять атак штурмовиков ВСУ.
Также российские ТОС «Солнцепёк» поразили два опорных пункта ВСУ под Новомихайловкой.