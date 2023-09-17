Разведчик ВС России рассказал о налёте на тыловые позиции ВСУ в Харьковской области

Шестеро разведчиков 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск осуществили налёт на опорный пункт в тылу ВСУ в Харьковской области, рассказал один из участников операции.

«Группа из шести человек организовала и провела налёт на опорный пункт противника», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, был захвачен центральный опорный пункт украинской армии на данном направлении.

Он отметил, что потери ВСУ составили шесть военнослужащих.

Ранее войска группировки «Центр» сорвали и отразили пять атак штурмовиков ВСУ.

Также российские ТОС «Солнцепёк» поразили два опорных пункта ВСУ под Новомихайловкой.