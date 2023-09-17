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На Украине умер бывший глава Херсонской администрации

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Скончался Геннадий Лагута, который до июля 2022 года занимал должность главы подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями нынешний глава военной администрации Александр Прокудин.
На Украине умер бывший глава Херсонской администрации

«Ушёл из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута», — написал Прокудин в своём Telegram-канале.

По данным издания «СТРАНА.ua» Лагута совершил самоубийство.

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