Экс-агент ЦРУ Макговерн допустил, что НАТО может ввести войска на Украину

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн не исключил, что Североатлантический альянс может ввести свои войска на Украину на фоне неудач украинской армии.

Такое мнение Макговерн высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам экс-агента, украинская армия терпит серьёзное поражение на поле боя.

«Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска ещё до полного разгрома Киева», — сказал он.

Как отметил Макговерн, Вашингтон допускает такой вариант развития событий.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор не исключил, что власти США могут принять решение о вводе своих войск на территорию Украины после провала украинских вооружённых сил.