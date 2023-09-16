Экс-агент ЦРУ Макговерн допустил, что НАТО может ввести войска на Украину
- Legion-Media
Такое мнение Макговерн высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам экс-агента, украинская армия терпит серьёзное поражение на поле боя.
«Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска ещё до полного разгрома Киева», — сказал он.
Как отметил Макговерн, Вашингтон допускает такой вариант развития событий.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор не исключил, что власти США могут принять решение о вводе своих войск на территорию Украины после провала украинских вооружённых сил.