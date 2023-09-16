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Экс-агент ЦРУ Макговерн допустил, что НАТО может ввести войска на Украину

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Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн не исключил, что Североатлантический альянс может ввести свои войска на Украину на фоне неудач украинской армии.
Экс-агент ЦРУ Макговерн допустил, что НАТО может ввести войска на Украину
  • Legion-Media

Такое мнение Макговерн высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам экс-агента, украинская армия терпит серьёзное поражение на поле боя.

«Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска ещё до полного разгрома Киева», — сказал он.

Как отметил Макговерн, Вашингтон допускает такой вариант развития событий.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор не исключил, что власти США могут принять решение о вводе своих войск на территорию Украины после провала украинских вооружённых сил.

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