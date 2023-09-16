Экс-советник Кучмы назвал запрет экспорта зерна соседями Киева «ударом в спину»

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал «ударом в спину» запрет киевских соседей на ввоз украинского зерна.

«Украина оказалась в тяжелейшем положении, прямо скажем... Зеленский, его офис оказались к этому не готовы… Море закрыто, очень тяжёлая на Чёрном море ситуация», — цитирует его РИА Новости.

Соскин назвал решение Польши, Венгрии и Словакии о продлении эмбарго «ударом в спину».

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти с полуночи 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго.

Венгрия также ввела запрет на импорт ряда товаров с Украины, включая зерно.

Аналогичное решение приняли в Словакии.