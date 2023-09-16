Экс-советник Кучмы назвал запрет экспорта зерна соседями Киева «ударом в спину»
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«Украина оказалась в тяжелейшем положении, прямо скажем... Зеленский, его офис оказались к этому не готовы… Море закрыто, очень тяжёлая на Чёрном море ситуация», — цитирует его РИА Новости.
Соскин назвал решение Польши, Венгрии и Словакии о продлении эмбарго «ударом в спину».
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти с полуночи 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго.
Венгрия также ввела запрет на импорт ряда товаров с Украины, включая зерно.
Аналогичное решение приняли в Словакии.