Кулемзин: частный дом в Донецке разрушен в результате попадания снаряда ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что прямое попадание в частный дом в Куйбышевском районе города произошло в ходе обстрела украинскими войсками, строение полностью разрушено.
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Мэр добавил, что в соседнем доме повреждены окна, кровля и стена здания.
Ранее мэр Светлодарска Максим Козловский заявил о гибели трёх мирных жителей города при обстреле со стороны украинской армии.
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