Кулемзин: частный дом в Донецке разрушен в результате попадания снаряда ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что прямое попадание в частный дом в Куйбышевском районе города произошло в ходе обстрела украинскими войсками, строение полностью разрушено.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Мэр добавил, что в соседнем доме повреждены окна, кровля и стена здания.

Ранее мэр Светлодарска Максим Козловский заявил о гибели трёх мирных жителей города при обстреле со стороны украинской армии.