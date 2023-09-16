УНИАН: в Киеве и Львове прошли митинги против растраты бюджетных средств
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«Во Львове и в Киеве сегодня прошёл митинг против «растрачивания бюджетных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участники акции потребовали от властей прекратить отмывание денег на тендерах, а вместо этого направить их Вооружённым силам Украины.
Во Львове протестующие облили красной краской брусчатку, выразив недовольство действиями мэра города Андрея Садового, который, как сообщалось, продержал 2 млрд бюджетных средств на счетах с целью получения процентов.
Ранее опрос показал, что почти 80% жителей Украины считают, что на украинском президенте Владимире Зеленском лежит ответственность за коррупцию в стране.