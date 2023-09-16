Узнать больше

УНИАН: в Киеве и Львове прошли митинги против растраты бюджетных средств

Короткая ссылка
На Украине в Киеве и Львове прошли митинги против растраты бюджетных средств, сообщает агентство УНИАН.
УНИАН: в Киеве и Львове прошли митинги против растраты бюджетных средств
  • Gettyimages.ru

«Во Львове и в Киеве сегодня прошёл митинг против «растрачивания бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники акции потребовали от властей прекратить отмывание денег на тендерах, а вместо этого направить их Вооружённым силам Украины.

Во Львове протестующие облили красной краской брусчатку, выразив недовольство действиями мэра города Андрея Садового, который, как сообщалось, продержал 2 млрд бюджетных средств на счетах с целью получения процентов.

Ранее опрос показал, что почти 80% жителей Украины считают, что на украинском президенте Владимире Зеленском лежит ответственность за коррупцию в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить