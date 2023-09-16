УНИАН: в Киеве и Львове прошли митинги против растраты бюджетных средств

На Украине в Киеве и Львове прошли митинги против растраты бюджетных средств, сообщает агентство УНИАН.

«Во Львове и в Киеве сегодня прошёл митинг против «растрачивания бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники акции потребовали от властей прекратить отмывание денег на тендерах, а вместо этого направить их Вооружённым силам Украины.

Во Львове протестующие облили красной краской брусчатку, выразив недовольство действиями мэра города Андрея Садового, который, как сообщалось, продержал 2 млрд бюджетных средств на счетах с целью получения процентов.

Ранее опрос показал, что почти 80% жителей Украины считают, что на украинском президенте Владимире Зеленском лежит ответственность за коррупцию в стране.