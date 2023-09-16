МО России: ВСУ потеряли за неделю на Донецком направлении более 1700 солдат
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«За прошедшую неделю на данном направлении подразделения «Южной» группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии», — отмечается в заявлении.
Ранее Минобороны России опубликовало видео с уничтожением украинского танка барражирующим боеприпасом.