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МО России: ВСУ потеряли за неделю на Донецком направлении более 1700 солдат

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Российские военные за неделю отразили 34 атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.
МО России: ВСУ потеряли за неделю на Донецком направлении более 1700 солдат
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«За прошедшую неделю на данном направлении подразделения «Южной» группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии», — отмечается в заявлении.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с уничтожением украинского танка барражирующим боеприпасом.

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