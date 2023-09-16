МО России: ВСУ потеряли за неделю на Донецком направлении более 1700 солдат

Российские военные за неделю отразили 34 атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

«За прошедшую неделю на данном направлении подразделения «Южной» группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии», — отмечается в заявлении.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с уничтожением украинского танка барражирующим боеприпасом.