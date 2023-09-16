Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

В Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

РИА Новости

«16 сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Ранее дежурные средства ПВО сбили украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Калужской и Тверской областей.