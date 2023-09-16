Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск

Украинская армия нанесла удары по Кировскому району Донецка, в результате которых погиб один мирный житель и ещё один пострадал.

Об этом говорится в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Подчёркивается, что эта информация действительна на 12:00 мск. Данные о последствиях ударов ВСУ будут продолжать поступать.

«Г. Донецк (Кировский район): по ул. Фета, 21/2 погиб мужчина 1955 г. р., ранена женщина 1972 г. р.», — написало представительство.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки Киев выпустил по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 105 снарядов.