МККК: отравление почвы снарядами на Украине повлияет на сельское хозяйство
«Насколько я знаю, земля сейчас сильно «отравлена» неразорвавшимися боеприпасами, и это будет оказывать пагубное влияние ещё долгое время на фермеров», — сказал он в интервью РИА Новости.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшем мирном жителе в Петровском районе в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток».
25 августа также стало известно, что штурмовая группа Вооружённых сил Украины подорвалась на минах под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике.