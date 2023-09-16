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МККК: отравление почвы снарядами на Украине повлияет на сельское хозяйство

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Глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель заявил, что на сельское хозяйство повлияет отравление почвы снарядами в зоне конфликта на Украине, если участки не разминируют.

«Насколько я знаю, земля сейчас сильно «отравлена» неразорвавшимися боеприпасами, и это будет оказывать пагубное влияние ещё долгое время на фермеров», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшем мирном жителе в Петровском районе в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток».

25 августа также стало известно, что штурмовая группа Вооружённых сил Украины подорвалась на минах под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике.

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