Помощник президента Гаджиев: Баку нацелен мирно решить имеющиеся с Ереваном вопросы
«Мы нацелены на мирное решение всех существующих вопросов», — сказал он.
При этом Гаджиев воздержался от гипотетических прогнозов касательно вопроса, может ли Азербайджан вновь прибегнуть к силе, как это было в 2020 году.
Также советник отметил, что Азербайджан является ответственным членом международного сообщества.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона ответит на предложения Азербайджана по мирному соглашению в разумные сроки.