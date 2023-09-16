Помощник президента Гаджиев: Баку нацелен мирно решить имеющиеся с Ереваном вопросы

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в интервью ТАСС, что Баку нацелен на мирное решение существующих вопросов с Ереваном.

«Мы нацелены на мирное решение всех существующих вопросов», — сказал он.

При этом Гаджиев воздержался от гипотетических прогнозов касательно вопроса, может ли Азербайджан вновь прибегнуть к силе, как это было в 2020 году.

Также советник отметил, что Азербайджан является ответственным членом международного сообщества.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона ответит на предложения Азербайджана по мирному соглашению в разумные сроки.