Боевика «Азова» приговорили к 26 годам колонии за убийство двух мирных жителей

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12 сентября 2023 | 14:27
Верховный суд ДНР приговорил боевика запрещённого террористического нацбатальона «Азов»* Руслана Колодяжного к 26 годам лишения свободы за расстрел двух мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
С 15 марта по 12 апреля 2022 года Колодяжный находился на боевых позициях в Мариуполе. Во время своего дежурства он вместе с сослуживцем Сторонько расстрелял двух гражданских, которые проходили мимо расположения ВСУ.
«От полученных множественных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте преступления», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении военного Сторонько также будет рассмотрено в суде, отмечает ведомство.
Как ранее сообщал RT, суд приговорил двух азовцев к 29 годам тюрьмы за убийство трёх мирных жителей.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.