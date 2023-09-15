Боевика «Азова» приговорили к 26 годам колонии за убийство двух мирных жителей

Верховный суд ДНР приговорил боевика запрещённого террористического нацбатальона «Азов»* Руслана Колодяжного к 26 годам лишения свободы за расстрел двух мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

С 15 марта по 12 апреля 2022 года Колодяжный находился на боевых позициях в Мариуполе. Во время своего дежурства он вместе с сослуживцем Сторонько расстрелял двух гражданских, которые проходили мимо расположения ВСУ.

«От полученных множественных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте преступления», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении военного Сторонько также будет рассмотрено в суде, отмечает ведомство.

Как ранее сообщал RT, суд приговорил двух азовцев к 29 годам тюрьмы за убийство трёх мирных жителей.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.