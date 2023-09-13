Двоих азовцев осудили на 29 лет за убийство троих мирных жителей

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11 сентября 2023 | 17:26
Верховный суд ДНР приговорил двух боевиков «Азова»* Ивана Бочкарёва и Дмитрия Канупера к 29 годам тюрьмы за расстрел троих мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
С 15 по 20 марта 2022 года азовцы находились на боевых позициях на улице Латышева в Мариуполе. В этот промежуток времени они открыли огонь по двум прохожим и гражданскому автомобилю, в котором также находились два человека.
«Гражданские не представляли для них опасности», — отмечает следствие.
В результате трое мирных жителей погибли, одному удалось выжить.
Как ранее сообщал RT, Верховный суд ДНР приговорил солдата ВСУ Сергея Макеева к 29 годам тюрьмы за убийство двоих мирных жителей.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.