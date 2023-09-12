Суд приговорил солдата ВСУ к 29 годам тюрьмы за убийство двоих мирных жителей

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Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады ВСУ Сергея Макеева к 29 годам колонии за убийство двоих мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает прокуратура ДНР.

На основании доказательств Следственного комитета России вынесен приговор оператору-наводчику второго разведывательного взвода разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшему матросу Сергею Макееву.

Как установили сотрудники Следственного комитета, в марте 2022 года Макеев расстрелял выстрелами в спину 32-летнего гражданского мужчину, проходившего недалеко от боевых позиций ВСУ. Второе преступление украинский солдат совершил в апреле 2022 года. Тогда Макеев открыл огонь по 25-летнему мужчине, который занимался спортом на турнике.

Ранее сообщалось, что в ДНР вынесли приговор издевавшемуся над пленным российским солдатом украинскому боевику.