В ДНР солдата ВСУ приговорили к пожизненному заключению за массовое убийство
18 сентября 2023

В ДНР солдата ВСУ приговорили к пожизненному заключению за массовое убийство

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Суд приговорил солдата ВСУ к 29 годам тюрьмы за убийство двоих мирных жителей

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» ВСУ Владислава Кулыка, убившего восемь мирных жителей. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, с 24 февраля по 12 апреля 2022 года Кулык вместе с сослуживцами располагался на боевых позициях в Мариуполе. В данный период он участвовал в расстрелах восьми мирных жителей, включая женщину.

«Погибшие не являлись участниками СВО и не представляли для военнослужащих ВСУ какой-либо угрозы», — отмечает СК.

Ранее RT сообщал, что в ДНР заочно приговорили азовца к 29 годам тюрьмы за обстрел из ракетного комплекса «Фагот» административного здания в Мариуполе.