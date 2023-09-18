В ДНР солдата ВСУ приговорили к пожизненному заключению за массовое убийство

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» ВСУ Владислава Кулыка, убившего восемь мирных жителей. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, с 24 февраля по 12 апреля 2022 года Кулык вместе с сослуживцами располагался на боевых позициях в Мариуполе. В данный период он участвовал в расстрелах восьми мирных жителей, включая женщину.



«Погибшие не являлись участниками СВО и не представляли для военнослужащих ВСУ какой-либо угрозы», — отмечает СК.



Ранее RT сообщал, что в ДНР заочно приговорили азовца к 29 годам тюрьмы за обстрел из ракетного комплекса «Фагот» административного здания в Мариуполе.