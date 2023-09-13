В ДНР заочно приговорили к тюрьме азовца за обстрел администрации Мариуполя

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Верховный суд ДНР заочно приговорил боевика запрещённого террористического нацбатальона «Азов»* Антона Штукина к 24 годам тюрьмы за обстрел здания администрации в Мариуполе. Об этом сообщает Следственный комитет и Главная военная прокуратура России.

17 марта 2022 года Штукин увидел, как на территории рыбного хозяйства в Мариуполе несколько военнослужащих Народной милиции ДНР раздавали гуманитарную помощь мирным жителям.

«По мнению Штукина, мирные граждане являлись предателями и поддерживали политику России», — отметили в СК.

В итоге Боевик произвёл два выстрела из ракетного комплекса «Фагот» по зданию администрации, рядом с которым проходила раздача продуктов и вещей первой необходимости.

Как уточняет Главная военная прокуратура, мирные жители не пострадали, однако административное здание получило повреждения.

Ранее RT сообщал, что двое боевиков «Азова» заочно осуждены за пытки российских военнопленных.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.