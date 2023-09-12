Двое боевиков «Азова» заочно осуждены за пытки российских военнопленных
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Двое боевиков «Азова» заочно осуждены за пытки российских военнопленных

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Верховный суд ДНР заочно приговорил двух боевиков террористической организации «Азов»* — командира взвода лейтенанта Давида Касаткина и командира отделения младшего сержанта Дениса Жучкова — к 15,5 и 16 годам лишения свободы соответственно. Оба признаны виновными в пытках попавших в плен российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

12 апреля 2022 года в Мариуполе двое российских военнослужащих были взяты в плен представителями вооружённых формирований Украины. Пленным на головы надели повязки, ограничивающие видимость, а руки сковали сзади наручниками и отвели в подвальное помещение одного из домов.

«Касаткин и Жучков в ходе допроса пленных принялись избивать их кулаками и ногами, а также водопроводной трубой и прорезиненной дубинкой. Затем Жучков достал травматический пистолет и дважды выстрелил в российского военнослужащего», — говорится в сообщении ведомства.

В СК России уточнили, что один из российских военнослужащих был впоследствии освобождён из плена, а его сослуживец был убит. Обстоятельства его гибели расследуются в рамках другого уголовного дела.

Касаткин и Жучков признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещенных методов) и ст. 116 УК России (побои и иные насильственные действия по мотивам вражды в отношении российских военнослужащих).

Жучков, кроме того, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК России (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, использующихся в качестве оружия, совершённое по мотивам вражды в отношении российского военнослужащего в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Оба осуждённых объявлены в федеральный и международный розыск.

В пресс-службе Главной военной прокуратуры, в свою очередь, сообщили, что суд согласился с позицией гособвинителя – представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск и приговорил Касаткина к 15,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Жучкова — к 16 годам исправительной колонии строгого режима

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.