Бывший капитан морской пехоты США Мэтью Хо не исключил государственный переворот на Украине, если украинский конфликт не прекратится в ближайшее время.

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как отметил Хо, украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что Украина в данный момент находится в тяжёлом положении.

Он добавил, что страна продолжит разрушаться, если конфликт не остановится.

«В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем — крах и государственный переворот. Он сейчас в отчаянии», — подчеркнул военный.

Ранее украинский политолог Сергей Дацюк отметил, что на Украине может развернуться гражданская война.

Также экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленского могут убрать через осуществление военного переворота в стране.