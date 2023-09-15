Экс-морпех США Хо предрёк Украине госпереворот в случае продолжения конфликта
- РИА Новости
Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Как отметил Хо, украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что Украина в данный момент находится в тяжёлом положении.
Он добавил, что страна продолжит разрушаться, если конфликт не остановится.
«В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем — крах и государственный переворот. Он сейчас в отчаянии», — подчеркнул военный.
Ранее украинский политолог Сергей Дацюк отметил, что на Украине может развернуться гражданская война.
Также экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленского могут убрать через осуществление военного переворота в стране.