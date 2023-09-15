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Экс-морпех США Хо предрёк Украине госпереворот в случае продолжения конфликта

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Бывший капитан морской пехоты США Мэтью Хо не исключил государственный переворот на Украине, если украинский конфликт не прекратится в ближайшее время.
Экс-морпех США Хо предрёк Украине госпереворот в случае продолжения конфликта
  • РИА Новости

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как отметил Хо, украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что Украина в данный момент находится в тяжёлом положении.

Он добавил, что страна продолжит разрушаться, если конфликт не остановится.

«В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем — крах и государственный переворот. Он сейчас в отчаянии», — подчеркнул военный.

Ранее украинский политолог Сергей Дацюк отметил, что на Украине может развернуться гражданская война.

Также экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленского могут убрать через осуществление военного переворота в стране.

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