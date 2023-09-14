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ВС России сорвали ротацию сил ВСУ в районе Старомайорского и Никольского

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Российские военнослужащие предотвратили ротацию подразделений украинских войск в районе населённого пункта Старомайорское и Никольское в ДНР.
ВС России сорвали ротацию сил ВСУ в районе Старомайорского и Никольского
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.

По его словам, в ходе пресечения ротации была ликвидирована автомобильная техника и живая сила противника.

«Уничтожена станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT) ВСУ в районе совхоза Октябрь», — проинформировал Чехов.

Ранее ведомство заявило, что морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Чёрном море.

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