ВС России сорвали ротацию сил ВСУ в районе Старомайорского и Никольского
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.
По его словам, в ходе пресечения ротации была ликвидирована автомобильная техника и живая сила противника.
«Уничтожена станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT) ВСУ в районе совхоза Октябрь», — проинформировал Чехов.
Ранее ведомство заявило, что морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Чёрном море.