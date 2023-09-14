ВС России сорвали ротацию сил ВСУ в районе Старомайорского и Никольского

Российские военнослужащие предотвратили ротацию подразделений украинских войск в районе населённого пункта Старомайорское и Никольское в ДНР.

РИА Новости

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов. По его словам, в ходе пресечения ротации была ликвидирована автомобильная техника и живая сила противника. «Уничтожена станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT) ВСУ в районе совхоза Октябрь», — проинформировал Чехов. Ранее ведомство заявило, что морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Чёрном море.