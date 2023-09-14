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Джонсон выступил за отправку ВСУ ракет ATACMS, так как ВС России сбивают HIMARS

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российские войска успешно сбивают снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS, поэтому ВСУ нужно передать дальнобойные ракеты ATACMS.
Джонсон выступил за отправку ВСУ ракет ATACMS, так как ВС России сбивают HIMARS
  • РИА Новости

В своей статье для журнала The Spectator он признал, что контрнаступление Киева идёт медленнее, чем планировали союзники. По его словам, украинской армии необходимо отправить переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы они могли сбивать вертолёты, а также системы Patriot для защиты и дальнобойную артиллерию.

«HIMARS полезны, но русские эффективны в своих контрмерах. Украинцы хотят ATACMS и нуждаются в них, в ракетных системах большой дальности, которые США пока не дают, также им нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow», — считает Джонсон.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ATACMS могут появиться у ВСУ осенью.

В Госдепе сообщили, что Вашингтон пока не принял решение о передаче Киеву дальнобойных ракет.

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