Джонсон выступил за отправку ВСУ ракет ATACMS, так как ВС России сбивают HIMARS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российские войска успешно сбивают снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS, поэтому ВСУ нужно передать дальнобойные ракеты ATACMS.

В своей статье для журнала The Spectator он признал, что контрнаступление Киева идёт медленнее, чем планировали союзники. По его словам, украинской армии необходимо отправить переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы они могли сбивать вертолёты, а также системы Patriot для защиты и дальнобойную артиллерию.

«HIMARS полезны, но русские эффективны в своих контрмерах. Украинцы хотят ATACMS и нуждаются в них, в ракетных системах большой дальности, которые США пока не дают, также им нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow», — считает Джонсон.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ATACMS могут появиться у ВСУ осенью.

В Госдепе сообщили, что Вашингтон пока не принял решение о передаче Киеву дальнобойных ракет.