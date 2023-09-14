Джонсон выступил за отправку ВСУ ракет ATACMS, так как ВС России сбивают HIMARS
- РИА Новости
В своей статье для журнала The Spectator он признал, что контрнаступление Киева идёт медленнее, чем планировали союзники. По его словам, украинской армии необходимо отправить переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы они могли сбивать вертолёты, а также системы Patriot для защиты и дальнобойную артиллерию.
«HIMARS полезны, но русские эффективны в своих контрмерах. Украинцы хотят ATACMS и нуждаются в них, в ракетных системах большой дальности, которые США пока не дают, также им нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow», — считает Джонсон.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ATACMS могут появиться у ВСУ осенью.
В Госдепе сообщили, что Вашингтон пока не принял решение о передаче Киеву дальнобойных ракет.