Мужчина погиб в ЛНР в результате обстрела ВСУ

В военной комендатуре ЛНР заявили, что один человек погиб в результате украинского обстрела Кременной.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. «В результате обстрела города Кременная со стороны ВФУ 13 сентября 2023 года погиб мужчина 1951 года рождения», — сказал собеседник агентству. Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку.