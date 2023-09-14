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Мужчина погиб в ЛНР в результате обстрела ВСУ

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В военной комендатуре ЛНР заявили, что один человек погиб в результате украинского обстрела Кременной.
Мужчина погиб в ЛНР в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате обстрела города Кременная со стороны ВФУ 13 сентября 2023 года погиб мужчина 1951 года рождения», — сказал собеседник агентству.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку.

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