Мужчина погиб в ЛНР в результате обстрела ВСУ
В военной комендатуре ЛНР заявили, что один человек погиб в результате украинского обстрела Кременной.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В результате обстрела города Кременная со стороны ВФУ 13 сентября 2023 года погиб мужчина 1951 года рождения», — сказал собеседник агентству.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку.
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