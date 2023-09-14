Ряд хозяйственных сооружений повреждён в Днепропетровской области Украины
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил о повреждении восьми хозяйственных сооружений в результате взрыва в Никопольском районе Днепропетровской области Украины.
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в Telegram.
«В Никопольском районе... повреждено восемь хозяйственных сооружений», — сообщил мэр.
Ранее на Украине воздушную тревогу объявляли в Николаевской и Днепропетровской областях.
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