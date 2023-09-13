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ВС России поразили скопление живой силы ВСУ возле острова Алексеевский

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В Минобороны России заявили, что российские войска поразили скопление живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский.
ВС России поразили скопление живой силы ВСУ возле острова Алексеевский
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Херсонском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский», — заявили в министерстве.

В итоге российские бойцы уничтожили более 80 украинских военных, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов теробороны в Харьковской области.

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