ВС России поразили скопление живой силы ВСУ возле острова Алексеевский
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«На Херсонском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский», — заявили в министерстве.
В итоге российские бойцы уничтожили более 80 украинских военных, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов теробороны в Харьковской области.