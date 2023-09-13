Посол России в Молдавии Васнецов встретился с главой Гагаузии Гуцул

Посол России в Кишинёве Олег Васнецов встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул на фоне назревающего в регионе политического коллапса и задержки с подписанием президентом Молдавии Майей Санду указа об утверждении Гуцул членом правительства.

По словам главы Гагаузии (автономии на юге Молдавии), в ходе встречи обсуждались стратегические вопросы дальнейшего взаимодействия.

«Обменялись мнениями по поводу ситуации в Гагаузии в целом, затронули проблемные для автономии темы. По многим вопросам обозначили точки соприкосновения. Встреча прошла в деловом, конструктивном ключе», — написала Гуцул в Telegram.

11 сентября президент Молдавии Санду заявила в телеэфире, что ещё не готова подписать указ о включении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в состав правительства республики.

Также более месяца парламент Гагаузии не может утвердить состав исполкома — местного правительства.

В среду, 13 сентября, в регионе состоится очередное специальное заседание по данному вопросу.

Ранее группа депутатов, близкая к спикеру народного собрания (местный парламент) Дмитрию Константинову, несколько раз блокировала голосование, протестуя против ряда кандидатов.