«С 15 марта по 4 апреля 2022 года Онупко «обеспечивал круговое блокирование территории города с применением огнестрельного оружия», — отмечает ведомство.
В ДНР будут судить офицера ВСУ, приказавшего убить десять гражданских
В ДНР будут судить офицера ВСУ, приказавшего убить десять гражданских
«С 15 марта по 4 апреля 2022 года Онупко «обеспечивал круговое блокирование территории города с применением огнестрельного оружия», — отмечает ведомство.
Получая информацию от подчинённых солдат об обнаружении мирных жителей, командир роты приказывал убивать их. Так военнослужащие ВСУ расстреляли десять мирных жителей.
Как ранее сообщал RT, в ДНР заочно приговорили к тюрьме азовца* за обстрел администрации Мариуполя.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.
Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993
Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru
Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных
Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ
Данный сайт использует файлы cookiesПодтвердить