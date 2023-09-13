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В ДНР будут судить офицера ВСУ, приказавшего убить десять гражданских

В ДНР будут судить офицера ВСУ, приказавшего убить десять гражданских

В ДНР будут судить офицера ВСУ, приказавшего убить десять гражданских

«С 15 марта по 4 апреля 2022 года Онупко «обеспечивал круговое блокирование территории города с применением огнестрельного оружия», — отмечает ведомство.

Получая информацию от подчинённых солдат об обнаружении мирных жителей, командир роты приказывал убивать их. Так военнослужащие ВСУ расстреляли десять мирных жителей.

Как ранее сообщал RT, в ДНР заочно приговорили к тюрьме азовца* за обстрел администрации Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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