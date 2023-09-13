ВСУ сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке

Украинские войска сбросили взрывное устройство на котельную жилого массива в Горловке.

Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Украинские каратели сбросили взрывное устройство на котельную 127 ФГТС (жилой массив «Солнечный», Калининский район Горловки)», — написал он в Telegram.

Было зафиксировано попадание в дымовую трубу на высоте примерно 40 м, повреждена антенна.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ окраины посёлка Уразово Валуйского городского округа.