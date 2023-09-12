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Klymenko Time: СБУ возбудила дело против журналиста Аркадия Бабченко

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СБУ возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, включённого Минюстом России в реестр иноагентов.
Klymenko Time: СБУ возбудила дело против журналиста Аркадия Бабченко
  • globallookpress.com

Об этом пишет Klymenko Time со ссылкой на заявление самого журналиста.

Бабченко заявил, что не знает, на каких основаниях заведено уголовное дело, но предположил, что из-за оскорблений украинского лидера Владимира Зеленского.

После пересечения границы Украины его приказано задержать и направить в Лукьяновское СИЗО, сказано в материале.

28 августа Бабченко оштрафовали на €100 за акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии в конце июля.

*Внесён Минюстом России в реестр иноагентов, Росфинмониторингом включён в список террористов и экстремистов.

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