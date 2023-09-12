Суд приговорил военного ВСУ к 16 годам за обстрел жилого массива в ЛНР

Военнослужащий ВСУ Сахил Алахвердиев приговорён Верховным судом ЛНР к 16 годам лишения свободы за стрельбу по жилому дому. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как установил суд, 17 мая 2022 года Алахвердиев в составе своего подразделения дислоцировался на боевой позиции в лесополосе города Северодонецка Луганской Народной Республики.

«На расстоянии не более одного километра находился жилой массив, по которому Алахвердиев решил стрелять», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, солдат хотел уничтожить жилые дома и напугать мирное население, которое было настроено против украинских военнослужащих. Он трижды выстрелил по жилому дому из автоматического гранатомёта, в результате была повреждена одна квартира.

Алахвердиев признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом) Уголовного кодекса.

Ранее суд приговорил прапорщика ВСУ к 17 годам строго режима за обстрел посёлка в ЛНР.