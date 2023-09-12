Суд приговорил военного ВСУ к 16 годам за обстрел жилого массива в ЛНР
12 сентября 2023

Суд приговорил военного ВСУ к 16 годам за обстрел жилого массива в ЛНР

12 сентября 2023 | 13:20

Суд приговорил военного ВСУ к 16 годам за обстрел жилого массива в ЛНР

12 сентября 2023 | 13:07

Военный ВСУ приговорён к 17 годам лишения свободы за обстрел посёлка в ЛНР

11 сентября 2023 | 19:45

Боевика «Азова» приговорили в ДНР к 26 годам лишения свободы

11 сентября 2023 | 17:26

Украинский морпех получил 25 лет за убийство двух мирных жителей Мариуполя

11 сентября 2023 | 11:28

Военного ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийство четырёх человек

08 сентября 2023 | 13:17

Суд ДНР приговорил военного ВСУ к 18 годам колонии строгого режима

08 сентября 2023 | 10:35

Гагин: генсек НАТО своим молчанием подтвердил гибель полумиллиона военных ВСУ

07 сентября 2023 | 16:56

В ДНР солдат ВСУ получил пожизненное за тройное убийство в Мариуполе

07 сентября 2023 | 13:21

СК России выявил новые факты жестокого отношения командиров ВСУ к своим подчинённым

07 сентября 2023 | 12:53

Расстрелявший трёх мирных жителей нацгвардеец Украины приговорён к 26 годам тюрьмы

Военнослужащий ВСУ Сахил Алахвердиев приговорён Верховным судом ЛНР к 16 годам лишения свободы за стрельбу по жилому дому. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как установил суд, 17 мая 2022 года Алахвердиев в составе своего подразделения дислоцировался на боевой позиции в лесополосе города Северодонецка Луганской Народной Республики.

«На расстоянии не более одного километра находился жилой массив, по которому Алахвердиев решил стрелять», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, солдат хотел уничтожить жилые дома и напугать мирное население, которое было настроено против украинских военнослужащих. Он трижды выстрелил по жилому дому из автоматического гранатомёта, в результате была повреждена одна квартира.

Алахвердиев признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом) Уголовного кодекса.

Ранее суд приговорил прапорщика ВСУ к 17 годам строго режима за обстрел посёлка в ЛНР.