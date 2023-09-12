Депутат Рады: Зеленский не несёт прямой ответственности за коррупцию
«В сети распространяют манипулятивное исследование о том, что якобы украинцы считают, что за всю бытовую коррупцию отвечает президент Украины», — написал Арахамия в своём Telegram-канале.
Он отметил, что многие жаловались на жёсткие меры, когда Зеленский предложил приравнять коррупцию во время войны к государственной измене.
Ранее опрос показал, что почти 80% жителей Украины считают, что на Зеленском лежит ответственность за коррупцию в стране.