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Депутат Рады: Зеленский не несёт прямой ответственности за коррупцию

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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что данные опроса, в котором 80% респондентов заявили о прямой ответственности украинского президента Владимира Зеленского за коррупцию являются манипулятивными.

«В сети распространяют манипулятивное исследование о том, что якобы украинцы считают, что за всю бытовую коррупцию отвечает президент Украины», — написал Арахамия в своём Telegram-канале.

Он отметил, что многие жаловались на жёсткие меры, когда Зеленский предложил приравнять коррупцию во время войны к государственной измене.

Ранее опрос показал, что почти 80% жителей Украины считают, что на Зеленском лежит ответственность за коррупцию в стране.

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