ERR: Эстония и Латвия закупят у Германии системы ПВО IRIS-T на €400 млн
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Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на эстонский центр оборонных инвестиций.
По данным портала, эта сделка станет самым крупным оборонным контрактом за всю историю Эстонии.
«Это проект исторической важности и беспрецедентного масштаба как для национальной обороны Эстонии, так и эстонско-латвийского оборонного сотрудничества», — сказал глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.
Ранее стало известно, что в ближайшие четыре года Минобороны Эстонии планирует закупить боеприпасы на €1,2 млрд.