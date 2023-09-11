ERR: Эстония и Латвия закупят у Германии системы ПВО IRIS-T на €400 млн

Эстония и Латвия подписали соглашение, предполагающее совместную закупку у Германии систем противовоздушной обороны IRIS-T на сумму €400 млн.

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на эстонский центр оборонных инвестиций.

По данным портала, эта сделка станет самым крупным оборонным контрактом за всю историю Эстонии.

«Это проект исторической важности и беспрецедентного масштаба как для национальной обороны Эстонии, так и эстонско-латвийского оборонного сотрудничества», — сказал глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.

Ранее стало известно, что в ближайшие четыре года Минобороны Эстонии планирует закупить боеприпасы на €1,2 млрд.