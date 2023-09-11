Узнать больше

ERR: Эстония и Латвия закупят у Германии системы ПВО IRIS-T на €400 млн

Короткая ссылка
Эстония и Латвия подписали соглашение, предполагающее совместную закупку у Германии систем противовоздушной обороны IRIS-T на сумму €400 млн.
ERR: Эстония и Латвия закупят у Германии системы ПВО IRIS-T на €400 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на эстонский центр оборонных инвестиций.

По данным портала, эта сделка станет самым крупным оборонным контрактом за всю историю Эстонии.

«Это проект исторической важности и беспрецедентного масштаба как для национальной обороны Эстонии, так и эстонско-латвийского оборонного сотрудничества», — сказал глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.

Ранее стало известно, что в ближайшие четыре года Минобороны Эстонии планирует закупить боеприпасы на €1,2 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить