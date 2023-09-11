Сенатор Цеков: Зеленский чувствует безнадёжность потраченных ВСУ усилий

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что не стоит ждать от контрнаступления украинской армии «хеппи-энда», ВСУ лишились большого количества людей.

«Он, в принципе, озвучил то, что уже все знают, озвучил абсолютные неудачи в контрнаступлении, но при этом хочет в чём-то обвинить Запад. Он пугает, что беженцы поднимутся, если перестанут оказывать помощь Украине. Он чувствует безнадёжность всех тех усилий, которые потратили ВСУ за последние полтора года, при этом он признаёт потери, и он ещё за эти потери, я уверен, ответит. Ответит прежде всего перед гражданами... Эта мясорубка оказалась бессмысленной», — отметил сенатор.

По его словам, если бы Зеленский ещё признал, что он никчёмный руководитель и должен уйти в отставку, это «было бы очень правильно и полезно для Украины в целом».

Ранее Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не кончится «хеппи-эндом» из-за больших потерь.