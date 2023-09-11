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Снаряд ВСУ попал в здание детского сада при обстреле Петровского района Донецка

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Украинский снаряд попал в здание детского сада в результате обстрела Петровского района Донецка.
Снаряд ВСУ попал в здание детского сада при обстреле Петровского района Донецка
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада №314», — написал он в Telegram.

Ранее в семи областях Украины объявили сигнал воздушной тревоги.

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