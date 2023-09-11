Снаряд ВСУ попал в здание детского сада при обстреле Петровского района Донецка
Украинский снаряд попал в здание детского сада в результате обстрела Петровского района Донецка.
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада №314», — написал он в Telegram.
Ранее в семи областях Украины объявили сигнал воздушной тревоги.
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