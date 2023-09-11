Снаряд ВСУ попал в здание детского сада при обстреле Петровского района Донецка

Украинский снаряд попал в здание детского сада в результате обстрела Петровского района Донецка.

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада №314», — написал он в Telegram.

Ранее в семи областях Украины объявили сигнал воздушной тревоги.