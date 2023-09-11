Военного ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийство четырёх человек
11 сентября 2023

Военного ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийство четырёх человек

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Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего 36 отдельной бригады ВСУ Игоря Тарана за убийство четырёх мирных жителей в Мариуполе, сообщает СК России.

В марте 2022 года, по данным следствия, Таран находился на боевой позиции на территории частного акционерного общества «Азовобщемаш».

Как установил суд, военнослужащий по приказу командира Александра Свинарчука открыл огонь на поражение по группе мирных жителей, которые проходили рядом с позицией боевиков. В результате стрельбы четыре мирных жителя погибли.

Уголовное дело в отношении командира роты Свинарчука находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.

Ранее RT сообщал, что в ДНР солдат ВСУ получил пожизненное за тройное убийство в Мариуполе.