Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе
Два взрыва прозвучали в Мелитополе Запорожской области, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
- РИА Новости
«В Мелитополе громко! В городе прозвучало два взрыва», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
По его словам, над городом сработала система ПВО.
Ранее взрывное устройство сработало во время загрузки мусора в городе Токмаке Запорожской области.
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