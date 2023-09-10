Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе

Два взрыва прозвучали в Мелитополе Запорожской области, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! В городе прозвучало два взрыва», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, над городом сработала система ПВО.

Ранее взрывное устройство сработало во время загрузки мусора в городе Токмаке Запорожской области.