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Пушилин: из-за обстрелов ВСУ сегодня в Донецке погибли двое мужчин

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Вооружённые силы Украины 69 раз обстреливали Донецк, выпустив по городу 198 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа.
Пушилин: из-за обстрелов ВСУ сегодня в Донецке погибли двое мужчин
  • РИА Новости

Соответствующую информацию опубликовал врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

По его словам, из-за обстрелов Киевского и Куйбышевского районов погибли двое мужчин, ранения получили четыре мирных жителя.

«Ранены четыре человека: два строителя в Ясиноватой и два мирных жителя в Киевском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Пушилин добавил, что повреждения получили шесть домов в Куйбышевском и Киевском районах Донецка и четыре объекта гражданской инфраструктуры в Киевском районе.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска за сутки выпустили по республике 141 боеприпас.

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