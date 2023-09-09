Пушилин: из-за обстрелов ВСУ сегодня в Донецке погибли двое мужчин
- РИА Новости
Соответствующую информацию опубликовал врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
По его словам, из-за обстрелов Киевского и Куйбышевского районов погибли двое мужчин, ранения получили четыре мирных жителя.
«Ранены четыре человека: два строителя в Ясиноватой и два мирных жителя в Киевском районе Донецка», — говорится в сообщении.
Пушилин добавил, что повреждения получили шесть домов в Куйбышевском и Киевском районах Донецка и четыре объекта гражданской инфраструктуры в Киевском районе.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска за сутки выпустили по республике 141 боеприпас.