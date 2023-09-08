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МАГАТЭ: ЗАЭС сокращает численность сотрудников из-за военной активности

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что получило уведомление о временном сокращении численности сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре в связи с опасениями роста военной активности в Запорожской области.
МАГАТЭ: ЗАЭС сокращает численность сотрудников из-за военной активности
  • AFP
  • © IAEA

«Команда экспертов МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС приняла решение временно сократить численность персонала на объекте до минимального уровня в течение ближайших нескольких дней, опасаясь роста риска военных действий в регионе», — цитирует ТАСС заявление агентства.

Также сообщается, что работники МАГАТЭ за прошедшую неделю не единожды слышали взрывы в районе ЗАЭС, станция в связи с этим не пострадала.

31 августа Минобороны России заявило, что Киев пытался дискредитировать российскую армию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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