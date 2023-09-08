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Мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета в Александровке

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Мирный житель пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Александровке.
Мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета в Александровке
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате нарушения правил безопасности при обращении с взрывоопасным предметом пострадал житель посёлка городского типа Александровка (Петровский район), мужчина 1954 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что мирная жительница погибла в результате ударов украинской армии по жилому району Донецка.

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