Мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета в Александровке

Мирный житель пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Александровке.

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате нарушения правил безопасности при обращении с взрывоопасным предметом пострадал житель посёлка городского типа Александровка (Петровский район), мужчина 1954 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что мирная жительница погибла в результате ударов украинской армии по жилому району Донецка.