Мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета в Александровке
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Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«В результате нарушения правил безопасности при обращении с взрывоопасным предметом пострадал житель посёлка городского типа Александровка (Петровский район), мужчина 1954 года рождения», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавшего госпитализировали.
Ранее сообщалось, что мирная жительница погибла в результате ударов украинской армии по жилому району Донецка.