Ганчев: ВСУ подтягивают большие резервы в Харьковскую область
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Об этом пишет РИА Новости.
«В последние дни фиксируется очень большой подход резервных частей, в том числе наёмников западных очень много»,— отметил Ганчев.
По его словам, местные жители с той стороны сообщают, что заехало много военных, которые занимают целиком посёлки, дома.
При этом людей в принудительном порядке эвакуируют, там оборудуются казармы, добавил Ганчев.
1 сентября он сообщил, что линия фронта, вопреки постоянным контратакам украинской армии, медленно продвигается в сторону Купянска в Харьковской области.