Узнать больше

Ганчев: ВСУ подтягивают большие резервы в Харьковскую область

Короткая ссылка
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что ВСУ подтягивают в регион большое количество резервных частей, выгоняя местных жителей из домов.
Ганчев: ВСУ подтягивают большие резервы в Харьковскую область
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет РИА Новости.

«В последние дни фиксируется очень большой подход резервных частей, в том числе наёмников западных очень много»,— отметил Ганчев.

По его словам, местные жители с той стороны сообщают, что заехало много военных, которые занимают целиком посёлки, дома.

При этом людей в принудительном порядке эвакуируют, там оборудуются казармы, добавил Ганчев.

1 сентября он сообщил, что линия фронта, вопреки постоянным контратакам украинской армии, медленно продвигается в сторону Купянска в Харьковской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить