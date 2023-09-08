Ганчев: ВСУ подтягивают большие резервы в Харьковскую область

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что ВСУ подтягивают в регион большое количество резервных частей, выгоняя местных жителей из домов.

Об этом пишет РИА Новости.

«В последние дни фиксируется очень большой подход резервных частей, в том числе наёмников западных очень много»,— отметил Ганчев.

По его словам, местные жители с той стороны сообщают, что заехало много военных, которые занимают целиком посёлки, дома.

При этом людей в принудительном порядке эвакуируют, там оборудуются казармы, добавил Ганчев.

1 сентября он сообщил, что линия фронта, вопреки постоянным контратакам украинской армии, медленно продвигается в сторону Купянска в Харьковской области.