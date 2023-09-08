Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района города со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

Кулемзин уточнил, что речь идёт о мужчине 1948 года рождения.

Ранее стало известно, что украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из РСЗО.