Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района города со стороны Вооружённых сил Украины.
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Об этом он написал в Telegram.
Кулемзин уточнил, что речь идёт о мужчине 1948 года рождения.
Ранее стало известно, что украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из РСЗО.
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