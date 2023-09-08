СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«09:00 — населённый пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) 313 боеприпасов.
Также сообщалось, что трансформаторная подстанция в Горловке получила повреждения при обстреле ВСУ.