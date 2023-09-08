Узнать больше

СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.
СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«09:00 — населённый пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) 313 боеприпасов.

Также сообщалось, что трансформаторная подстанция в Горловке получила повреждения при обстреле ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить