Командир танка Т-72Б3 с позывным Медведь рассказал военкору RT Владу Андрице, когда единственный раз ему было страшно во время СВО.

По его словам, страшно ему было лишь единожды — когда противник начал работать по ним «Градом». В этот момент, по словам бойца, он думал о своей семье.

«Это было на Запорожском направлении, когда после атаки противника мы отступали уже на свои точки и началась работа «Града» — град ложился от 150 до 50 метров. Это было страшно. Я думал о семье», — рассказал он.

Также танкист рассказал, что у него большая семья — он шестой ребёнок. При этом родители у него военные: мама работала фельдшером в армии, отец — офицер-моряк. От них, по словам Медведя, он многое узнал и о боевой подготовке и медицинской.

Ранее военкор RT показал видео, как российский оператор беспилотника засёк несколько военных ВСУ при попытке захода в Марьинку в ДНР.